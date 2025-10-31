

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Non è vero. Dobbiamo avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Parlare di politica di difesa significa parlare della difesa dell’Unione Europea. E oggi siamo ancora lontani dall’aver completato questo passaggio. Senza una vera politica di difesa l’UE rischia di scomparire. Perché difesa significa prima di tutto tutela della salute, dell’istruzione, dei diritti sociali, delle libertà". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a Livorno all’incontro 'Le politiche di sicurezza dell’UE', promosso da Libertà Eguale.

"Lo scenario globale in cui ci troviamo lo impone. Non è più rinviabile la creazione di un sistema di difesa integrato e indipendente, che renda l’Europa credibile non solo all’interno dei propri confini, ma anche fuori. La difesa deve essere la pietra angolare della nostra comunità, come ricorda Mario Draghi. Il vero limite oggi è la frammentazione dell’industria europea della difesa. E troppo spesso, anche dentro il Pd, su questi temi prevale la convenienza sulla responsabilità", conclude.

