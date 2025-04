Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Ritengo estremamente positivo il voto favorevole compatto della delegazione Pd al Parlamento europeo sulla 'Relazione annuale sulla politica di sicurezza e difesa', in linea con il gruppo dei Socialisti e Democratici. Si tratta di un passaggio importante per la costruzione dell'autonomia strategica dell'Unione. Ora tutti al lavoro". Lo scrive Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee.

"Faremo il massimo per modificare e migliorare, durante il negoziato che si avvia, il percorso individuato dal Libro Bianco così da rafforzare gli strumenti e i fondi europei volti a concretizzare progetti comuni, integrazione industriale, interoperabilità tecnologica tra gli Stati membri, con l'obiettivo di evitare l'attuale frammentazione e investimenti nazionali disallineati, realizzando invece quanto prima una vera e propria difesa comune dell'Unione. Una politica seria ed efficace di difesa e sicurezza comune non è un’opzione ma una scelta obbligata per l'Europa del futuro”.