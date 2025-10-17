

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Negli ultimi quindici anni abbiamo smesso di investire nella ricerca militare e nelle dotazioni delle forze armate, forse convinti che il mondo stesse andando in un’altra direzione, più pacifica e stabile. Oggi, però, abbiamo capito che quella visione non corrisponde più alla realtà. Anzi, dobbiamo agire con rapidità, perché gli sconfinamenti degli aerei e le nuove minacce che arrivano dai cieli ci mostrano che siamo di fronte a una vera e propria guerra di nuova generazione". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Coffee Break su La7.

"Diventa quindi fondamentale investire anche nella tecnologia anti-drone, perché un drone può arrivare ovunque, in qualunque momento, senza essere intercettato. È importante chiarire che queste non sono spese improduttive: si tratta di investimenti che possono generare crescita economica e sviluppo tecnologico, anche in ambito civile. Pensiamo, per esempio, alla tecnologia satellitare: strumenti nati per la difesa possono avere applicazioni fondamentali anche in settori come l’agricoltura, la tutela ambientale o la gestione del territorio", conclude.

