Roma, 15 mar. (Adnkronos) - *Sul piano Rearm Eu avremmo preferito parlare di una difesa Europea, che storicamente non riguarda solo il riarmo, ma pure altri aspetti come gli attacchi cyber, ma abbiamo votato comunque a favore. Al contrario degli stereotipi che spesso ci hanno dato, siamo sempre stati per una difesa europea integrata, come ribadito dal ministro Crosetto e dal presidente Meloni in maniera compatta, per rendere il continente europeo una superpotenza geopolitica. Siamo ad un bivio storico: o ci prepariamo ad un piano di sicurezza e difesa sul modello di una Nato europea, o siamo destinati a scomparire". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia e componente dell'intergruppo parlamentare Italia-Usa Federico Mollicone durante la trasmissione 'Agorà Weekend' su Rai 3.