

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “L’Europa paga decenni di indifferenza sulla difesa integrata. Per troppi anni è stata una gigante economica ma un nano geopolitico. I cambiamenti -avvenuti con il conflitto in Ucraina e le guerre ibride che molti Paesi baltici stanno conducendo- hanno imposto un cambio di passo per tutelare e difendere i nostri confini. È una necessità: se vuoi la pace, la devi difendere. Quando eravamo all’opposizione abbiamo sostenuto sempre tutti i decreti di riarmo votati dalla maggioranza Pd e Cinquestelle e, coerentemente, abbiamo proseguito quella strada al Governo. Sorprende il nuovo pacifismo di Giuseppe Conte e del Pd -che al tempo esprimeva il ministro della Difesa- che oggi ci invitano a mettere fiori nei cannoni ma più di tutti hanno innalzato le spese per la difesa arrivando a 25 miliardi". Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e componente del Gruppo interparlamentare Italia-Usa, ospite della trasmissione 'Coffee Break' su La 7.

"È un’ipocrisia pericolosa -ha aggiunto- in un momento cruciale per l’Europa come questo. Una difesa integrata all’interno della Nato è fondamentale per contrastare la visione novecentesca espansionistica della Russia, come dimostrano i nuovi e recenti attacchi a Kiev".

