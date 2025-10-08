Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - “Caro Guido, ti aspettiamo presto al lavoro, con la passione e il senso dello Stato che ti contraddistinguono”. Lo scrive su X il presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo.
Difesa: Minardo, 'aspettiamo Crosetto al lavoro'
8 ottobre, 2025 • 11:23
Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - “Caro Guido, ti aspettiamo presto al lavoro, con la passione e il senso dello Stato che ti contraddistinguono”. Lo scrive su X il presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo.