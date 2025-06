Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “A chi sostiene che i costi per un rafforzamento della difesa europea sono esagerati e andrebbero usate altrimenti le risorse, chiediamo quale sarebbe il costo folle di non pensare a una difesa europea in questo momento mentre la democrazia, lo stato di diritto e il diritto internazionale sono in crisi in tutto il mondo". Lo dichiarano il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e Matteo Hallissey, presidente di +E.

"La parola Rearm è brutta per l’opinione pubblica e il piano della Von Der Leyen è insoddisfacente: non sarà semplice cogliere questa occasione per rafforzare l'integrazione europea e declinare in chiave il più possibile unitaria il piano della commissione. Ma su questo dovremmo concentrarci, perché ora più che mai serve una difesa europea. Ecco perché +Europa non sarà in piazza sabato: alimentare il sentimento antieuropeo non è la soluzione. Siamo per il rilancio delle istituzioni internazionali, non per il loro affossamento. Infine, come fanno Conte e il Movimento 5 Stelle a manifestare, avendo chiesto un aumento delle spese militari quando erano al governo?”.