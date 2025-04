Roma, 2 apr. (Adnkronos) - I voti favorevoli alla 'Relazione annuale su sicurezza e difesa' oggi al Parlamento europeo sono stati 399. Ossia quasi tutti i deputati della cosiddetta 'maggioranza Ursula': Ppe (tra cui Forza Italia), Socialisti e Democratici (tra cui il Pd italiano), Liberali di Renew, Verdi e qualche eletto isolato di Ecr e Left. E' il conteggio dei voti oggi a Strasburgo fatto dal costituzionalista Stefano Ceccanti.

I voti contrari sono stati 198: quasi tutti i 'patrioti' tra cui la Lega, la grande maggioranza della Left compresi M5s e Sinistra Italiana, i polacchi di Ecr e singoli dissidenti di altri gruppi tra cui gli italiani Marco Tarquinio e Cecilia Strada eletti nel Pd, Ignazio Marino e Leoluca Orlando eletti nei Verdi. Gli astenuti sono stati 71: tutti singoli, tranne gli italiani di Ecr, ossia i meloniani di Fdi.

Quindi la maggioranza di governo italiana si è spaccata in 3: Forza Italia per il sì, Fdi astenuta e Lega contraria. Diviso anche il fronte delle opposizioni: mentre il Pd (tranne i due voti in dissenso) e Renew hanno votato sì, il Movimento 5 Stelle e gli eletti di Sinistra Italiana hanno votato no. Il voto finale del Parlamento europeo sulla difesa è avvenuto su un testo in cui sono stati ricompresi alcuni emendamenti approvati, tra cui quello al paragrafo 9 bis in cui si legge: "accoglie con favore il piano ‘Rearm Europe’ in cinque punti proposto il 4 marzo 2025 dalla Presidente della Commissione".