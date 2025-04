Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico ha votato insieme al gruppo dei Socialisti, a favore della relazione annuale sulla difesa europea. Abbiamo detto un chiaro 'no' alla corsa al riarmo dei singoli Stati e un forte 'sì' ad avviare un vero sistema di difesa comune europeo". Così Stefano Graziano, capogruppo del Pd in Commissione Difesa alla Camera.

"Il Piano ReArm presenta troppi limiti, a partire dall'inaccettabile utilizzo dei fondi di coesione per il riarmo, una scelta sbagliata che abbiamo contrastato con determinazione nel Parlamento europeo. L'Italia dovrebbe avere una posizione chiara e responsabile in questo scenario cruciale, ma invece il governo si mostra debole e vittima di ricatti interni, con una maggioranza divisa e incerta in Europa", conclude Graziano.