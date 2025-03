Roma, 5 mar (Adnkronos) - Il piano presentato da Ursula vor der Leyn per la difesa comune europea "si può migliorare, ma un conto è dire che va migliorato altro dire che, per un titolo, l'Unione europea è bellicista e guerrafondaia. L'Europa deve darsi una sveglia e, incredibilmente, Trump forse riuscirà a darcela". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Radio Anch'io.

Sulle posizioni espresse dalla segretaria del Pd Elly Schlein, l'ex premier e ex commissario Ue ha detto: "E' un dibattito che va avanti, ognuno dà il suo contributo. Io sono interessato al fatto che l'Italia abbia una posizione attiva".