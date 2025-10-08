Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Auguri di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto, affinché possa riprendersi al meglio e tornare presto al lavoro". Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.
Difesa: Gelmini (Nm), 'auguri pronta guarigione a ministro Crosetto'
8 ottobre, 2025 • 10:03
Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Auguri di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto, affinché possa riprendersi al meglio e tornare presto al lavoro". Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.