Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Un sincero augurio di pronta guarigione al ministro della Difesa Guido Crosetto, operato questa mattina. Forza Guido, ti aspettiamo presto in piena forma". Lo scrive sui social il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.
Difesa: Gasparri, 'auguri pronta guarigione a Crosetto, ti aspettiamo'
8 ottobre, 2025 • 11:23
