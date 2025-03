Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Leggo in queste ore commenti entusiastici provenienti da diverse parti per le decisioni tedesche di cambiare la Costituzione al fine di poter spendere largamente in armi e procedere ad un veloce e importante riarmo del Paese. Non mi sento di condividere affatto questo entusiasmo, a maggior ragione in un tempo in cui tutti auspichiamo un rilancio del ruolo dell’Europa". Lo dice Paolo Ciani segretario di Demos e vice capogruppo Pd-Idp alla Camera.

"Non sfugge a nessuno che le decisioni scaturite all’indomani della seconda guerra mondiale che hanno previsto una Germania “poco armata”, ha aiutato il percorso di integrazione europea ed euroatlantica. Anche la retorica antirussa e quella del “prepariamoci alla guerra” sposata al riarmo tedesco non è esattamente un buon auspicio per il tempo presente e quello futuro. Peraltro tutto questo accade in un Paese in cui - nonostante loro si dicano contrari al riarmo - un partito neonazista come l’Afd è al 20%”, aggiunge Ciani.