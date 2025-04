Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Sulla difesa europea, la maggioranza vota in tre modi diversi con Forza Italia a favore, la Lega contro e Fratelli d’Italia astenuti. Dunque, qual è la linea del governo? Stiamo parlando del ruolo dell’Europa, della difesa comune, di come si pone l’Italia sui principali dossier diplomatici. Abbiamo due conflitti alle porte e minacce economiche da oltre Oceano: non è tempo di equilibrismi, né incertezze. Serve un governo capace di decidere la collocazione internazionale di una delle grandi potenze mondiali. Un governo diviso fa l’Italia più debole". Lo dicono i capigruppo Pd di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia e il capo delegazione Pd al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti.