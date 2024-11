Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Secondo quanto riportato da La Stampa, il governo italiano starebbe lavorando da mesi ad un contratto con Musk per l’utilizzo dei satelliti a bassa orbita, valutando anche di inserire in questa attività la copertura di stazioni mobili di navi militari come la 'Garibaldi' e la 'Vespucci' e la rete diplomatica. Abbiamo richiesto piu volte riscontri sulla veridicità di questa ipotesi, cui starebbe lavorando il consigliere militare di Palazzo Chigi generale Federici, ottenendo solo vaghe repliche e rimandi ad altro". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"Il governo sta negoziando una questione di così rilevante importanza per la sicurezza nazionale alle spalle e all’insaputa del Parlamento? Presenteremo subito una interrogazione parlamentare in proposito - annuncia Borghi - anche per chiedere i motivi per i quali si scarterebbe in tal modo una parallela soluzione interamente pubblica ed europea alla quale l’Italia partecipa per la trasmissione satellitare dei dati in sicurezza".