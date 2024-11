Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Oggi, la maggioranza di destra, con la Lega, ha presentato una proposta di legge per assumere nella Marina Militare 4.272 nuovi marinai. La Lega invece di assumere medici vuole più militari: nel nostro Paese mancano 25 mila medici e 65 mila infermieri. Il presidente della commissione difesa della Lega Minardo vuole assumere 4.272 militari e ha presentato una legge a tal proposito: l’ennesimo schiaffo in faccia a tutti quei cittadini che non riescono ad accedere al diritto alle cure. Ecco le priorità della destra al governo: meno medici e più armi”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.