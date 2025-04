Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "In un Paese la politica estera e di difesa, la fa il governo e non l'opposizione. E il governo ha tre posizione diverse in Europa. Sul piano di difesa hanno votato a favore Forza Italia, contro la Lega e astenuti Fdi. Il partito socialista ha votato a favore del piano di difesa e la delegazione italiana convintamente contro il piano di riarmo: 17 voti contrari e un paio di casi isolati, a titolo personale, hanno fatto un'altra scelta". Così il capogruppo Pd, Francesco Boccia, a Rainews24.