Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Affettuosi auguri per una pronta guarigione al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tutti noi gli auguriamo di ristabilirsi al più presto e di tornare quanto prima al suo prezioso lavoro al servizio dell’Italia". Così il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli.
Difesa: Barelli, 'auguri pronta guarigione a Crosetto'
8 ottobre, 2025 • 10:43
