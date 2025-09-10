Roma, 10 set (Adnkronos) - La Camera ha respinto le mozioni presentate dai gruppi di opposizione (Pd, M5s, Avs, Azione e Iv) sul contrasto all'aumento delle spese militari. Tutti i testi avevano avuto parere negativo del governo.
**Difesa: aula Camera boccia tutte le mozioni delle opposizioni su spesa**
10 settembre, 2025 • 16:54
