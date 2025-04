Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Governo nel caos sulla difesa europea: Forza Italia vota a favore della relazione a Strasburgo, Lega contro, Fratelli d’Italia si astiene". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

"Il biglietto da visita dell’Italia nel mondo è quello di una destra spaccata, senza una politica estera chiara e definita, con tre linee diverse, una per ogni partito della coalizione. In un momento in cui c’è bisogno estremo di compattezza e unità per tutelare interessi e credibilità dell’Italia. Il governo di destra anche questa volta ha dimostrato di essere attraversato da insuperabili divisioni e di non avere un’idea condivisa sull’Europa, al di là delle chiacchiere e dei video autocelebrativi della Presidente del Consiglio”.