

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le lingue locali sono quelle dei nostri nonni, la voce delle case e dei paesi in cui siamo cresciuti. Custodirle significa preservare la memoria delle nostre comunità e trasmettere alle nuove generazioni un’eredità viva e autentica". Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali.

