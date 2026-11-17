

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Il colesterolo Ldl "è sicuramente un silent killer, ma non del tutto, in quanto vi è la possibilità di intercettarne i livelli e i valori ed eventualmente trattarli. La persona con diabete, purtroppo, si caratterizza proprio per elementi fisiopatologici, ovvero un'alterazione dei componenti chiave del profilo lipidico, che la espongono a un rischio proaterogeno molto più elevato, con delle complessità anche a livello di formazione della placca aterosclerotica, che è più suscettibile a rotture e quindi con le conseguenze che tutti conosciamo, ovvero il verificarsi di eventi cardiovascolari maggiori". Lo ha detto Basilio Pintaudi, dirigente medico del Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano e consigliere nazionale Amd (Associazione medici diabetologi), in occasione dell'incontro con la stampa organizzato nel capoluogo lombardo da Amgen, dal titolo 'Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?'.

Il controllo del colesterolo deve quindi rientrare nella gestione complessiva del diabete, insieme agli altri parametri che permettono di valutare lo stato di salute e il controllo della malattia. "Sicuramente è uno dei parametri che nella pratica clinica deve essere misurato insieme a tutti gli altri indici di compenso metabolico. Nella pratica clinica non possiamo escludere la misurazione del profilo lipidico se vogliamo interpretare, in una visione sistemica, olistica, come viene detta, la cura della persona affetta da diabete", sottolinea Pintaudi.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la prevenzione e la capacità di individuare tempestivamente le persone a rischio. In una società in cui la popolazione invecchia e aumentano i bisogni di salute, è importante che accanto agli ospedali e agli specialisti ci siano punti di riferimento diffusi sul territorio, a partire dai medici di medicina generale e dalle farmacie dei servizi. "Bisogna intercettare i punti chiave in cui la persona affetta da diabete, ma sappiamo che esiste una 'zona grigia', occulta di persone che non sanno ancora di avere la malattia, si trova a un elevato rischio cardiovascolare. Addirittura, per il diabete è stato inventato, deducendolo da dati epidemiologici, un calcolatore di rischio apposito, proprio per specificare e sottolineare che la patologia diabetica, purtroppo, è una patologia a elevatissimo rischio cardiovascolare", evidenzia Pintaudi. Per raggiungere questo obiettivo è necessario coinvolgere tutti i professionisti che entrano in contatto con le persone con diabete, promuovendo una maggiore informazione e consapevolezza. "Sicuramente la sensibilizzazione deve partire dal sociale e deve coinvolgere in misura diretta, per professione, tutti i player coinvolti nel processo di cura o che comunque intercettano la persona affetta da diabete. Quindi, il medico di medicina generale è sicuramente il professionista più vicino alle persone e anche in grado di poterle indirizzare verso cure specialistiche laddove necessario", conclude.

