

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "Il nuovo corso del Codau nasce con l'obiettivo primario di dare rilevanza a tutti gli atenei, poiché ciascuno di essi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla collocazione geografica, svolge un ruolo fondamentale nel proprio contesto". Lo ha detto Pietro Di Benedetto, vicepresidente del Codau e direttore generale dell'Università degli Studi dell'Aquila, intervenendo in occasione della riunione della Giunta del Codau, ospitata dall'Università Campus Bio-Medico di Roma. Di Benedetto ha sottolineato la necessità di riconoscere il contributo di tutte le realtà universitarie, comprese quelle di dimensioni più contenute e collocate lontano dai principali poli accademici.

"Molti atenei rappresentano l'unico fattore abilitante del territorio, consentendo a giovani di talento, che altrimenti non avrebbero la possibilità di trasferirsi nelle grandi università o al Nord, di accedere all'istruzione superiore, arricchire la propria preparazione e, auspicabilmente, reinvestire le nuove competenze acquisite a beneficio della comunità locale", ha spiegato Di Benedetto. Il vicepresidente del Codau ha quindi richiamato la necessità di una collaborazione tra università differenti per dimensioni, caratteristiche e natura giuridica. "Ciascuna università affronta problematiche specifiche, ma l'elemento qualificante sta nel saper individuare, all'interno della diversità, le linee di continuità e di indirizzo necessarie per garantire la funzione amministrativa in realtà differenti per natura e dimensione, siano esse pubbliche o private", ha affermato Di Benedetto.

"È fondamentale procedere uniti, evitando che siano soltanto gli atenei leader o più grandi a trainare il gruppo: ogni università può dare il proprio contributo", ha aggiunto Di Benedetto, ricordando come le università debbano rispondere contemporaneamente alle esigenze degli studenti e dei territori e confrontarsi con "un quadro normativo spesso alluvionale, torrentizio e di complessa interpretazione e applicazione". Questo sarà lo spirito che animerà anche il Convegno Nazionale dal titolo 'Oltre il Pnrr. Continuità e Competitività per l'Università italiana', che si terrà all’Università della Calabria dal 15 al 17 novembre dove tutti gli attori del sistema discuteranno insieme ai direttori generali di tutte le tematiche che affrontano ogni giorno.

