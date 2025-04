Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicata" nel Piano strutturale di bilancio "e previsto nelle raccomandazioni" del Consiglio europeo dello scorso mese di gennaio 2025 e "perseguire l’implementazione delle riforme e degli investimenti indicati nel Piano, e in particolare gli investimenti degli Enti locali in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". Lo chiede la risoluzione al Documento di finanza pubblica presentato dalla maggioranza di centrodestra al Senato e alla Camera.

Il documento inoltre impegna il Governo "a valutare di adottare misure di sostegno per la prevenzione sanitaria per migliorare lo stato di salute della popolazione ed in particolare l’immunizzazione e lo screening".

La risoluzione inoltre ricorda che "il monitoraggio delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano illustra i progressi realizzati, fornendo elementi che mostrano un quadro nel complesso positivo, in particolare nelle aree relative all’estensione del periodo di aggiustamento".