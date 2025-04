Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Quanto sta avvenendo sull’esame del decreto sulla Pubblica Amministrazione è semplicemente inaudito. Siamo di fronte a una gestione parlamentare che rappresenta uno schiaffo in faccia non solo alle opposizioni, ma anche alle tante attese dei cittadini, tradite da un provvedimento confuso, pasticciato e carente nelle risposte ai veri problemi del Paese." Così una nota dei gruppi parlamentari di Pd, M5S e AVS della Camera, che denunciano l'imposizione della tagliola sui tempi di discussione.

"Le opposizioni in commissione potranno intervenire per appena 30 secondi per ogni emendamento, costrette a votare oltre 200 emendamenti in meno di un’ora. Una forzatura inaccettabile che svuota di senso il confronto parlamentare e mortifica il ruolo delle Camere. Il governo, incapace di garantire un esame ordinato, ha scelto la scorciatoia: riserverà al Senato il solito ruolo di passacarte che a turno viene riservato ad una delle due Camere. Le Commissioni della Camera non hanno avuto modo di lavorare realmente sul testo e si arriverà in Aula con un maxi-emendamento su cui verrà posta la fiducia, violando ogni principio di trasparenza, discussione e rispetto delle regole democratiche”.