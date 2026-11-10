

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - Martedì 17 novembre, dalle 10 alle 12:30, il Palazzo dell'Informazione (Piazza Mastai 9) ospita il convegno nazionale "Verso un DRS italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell'economia circolare", promosso daReloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner). Il confronto arriva in un momento decisivo. Il Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr, Regolamento (UE) 2025/40) prevede che entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri introducano sistemi di deposito cauzionale (Drs) per bottiglie in plastica monouso fino a tre litri e lattine per bevande, salvo deroga per chi superi l'80% di raccolta separata nel 2026. L'Italia è lontana da questa soglia: a fronte di circa 450.000–470.000 tonnellate di Pet per bevande immesse al consumo ogni anno, la raccolta si ferma tra il 68% e il 70%. Dopo la registrazione dei partecipanti (10:00–10:30), i lavori — moderati dal Vicedirettore di Adnkronos Giorgio Rutelli — si apriranno con l'intervento di Clarissa Morawski, Ceo di Reloop Platform, sull'impatto dei sistemi di deposito cauzionale sull'economia circolare. Seguiranno Enzo Favoino, Coordinatore scientifico di A Buon Rendere, sui benefici del DRS per l'Italia, e Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability di Teha Group, che presenterà le raccomandazioni strategiche per costruire il DRS italiano. Roberto Ciccone, Senior researcher di Swg, illustrerà infine le opinioni e le aspettative degli italiani sul sistema di deposito.

Dalle 11:30 alle 12:30 la tavola rotonda istituzionale "Dalla politica all'implementazione: le condizioni per un DRS efficace" riunirà Massimo Milani, Segretario della Commissione VIII Ambiente della Camera; Silvia Roggiani, Segretario della Commissione V Bilancio della Camera; Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase); Giorgio Quagliuolo, Presidente di Corepla; Corrado Dentis, Presidente di Coripet; e Carlo Cici di Teha Group. Al termine dei lavori è previsto un pranzo informale di networking.



Il Drs prevede una piccola cauzione — in Europa in genere tra 10 e 25 centesimi — restituita al consumatore quando riconsegna il contenitore vuoto presso il punto vendita. Oggi è operativo in 19 Paesi europei, con tre benefici principali: Raccolta oltre il 90% nei sistemi a regime, con una forte riduzione del littering; Riciclo di qualità "bottiglia a bottiglia" e "lattina a lattina", al posto del downcycling; Benefici per territori e comunità: meno costi di pulizia per i Comuni e nuove forme di soli-darietà. In Austria, nel 2025, le cauzioni donate dai clienti della grande distribuzione hanno superato un milione di euro. Sul fronte legislativo, sono quattro le proposte di legge depositate alla Camera: tre sono all'esame congiunto della Commissione VIII Ambiente (relatore Massimo Milani, FdI), che tra luglio e agosto 2026 ha svolto un primo ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria; una quarta, depositata dalla Lega, non è ancora stata pubblicata.

Reloop



Reloop è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riunisce rappresentanti dell’industria, dei governi e delle ONG, accomunati dalla visione di un’economia circolare globale prospera. Un modello in cui le risorse vengono mantenute in uso il più a lungo possibile, riducendo ed eliminando rifiuti e inquinamento.

Attraverso la sua ampia rete internazionale, Reloop si impegna a promuovere un cambiamento positivo a tutti i livelli delle politiche relative alla gestione delle risorse e dei rifiuti. L’organizzazione promuove un mondo libero dall’inquinamento, in cui un’economia circolare ambiziosa e integrata consenta di preservare il valore delle risorse, favorendo la prosperità delle persone, delle imprese e della natura.

“A Buon Rendere-molto più di un vuoto”

La campagna nazionale “A Buon Rendere – molto più di un vuoto”, lanciata dall’Associazione Comuni Virtuosi insieme a diverse organizzazioni partner, promuove dal 2022 l’introduzione in Italia di un sistema di deposito cauzionale (DRS) per i contenitori monouso di bevande. Solamente un DRS può intercettare quegli otto miliardi di contenitori che ogni anno sfuggono al riciclo per finire dispersi nell’ambiente o smaltiti in discariche e inceneritori. L’iniziativa entra ora in una fase cruciale: con quattro proposte di legge depositate in Parlamento, prende ufficialmente avvio il percorso verso l’implementazione del sistema.

Per info: meetings@adnkronos.com

