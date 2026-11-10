

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - Martedì 17 novembre, dalle 10 alle 12:30, il Palazzo dell'Informazione (Piazza Mastai 9) ospita il convegno nazionale "Verso un DRS italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell'economia circolare", promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner). Il confronto arriva in un momento decisivo. Il Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr, Regolamento (UE) 2025/40) prevede che entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri introducano sistemi di deposito cauzionale (Drs) per bottiglie in plastica monouso fino a tre litri e lattine per bevande, salvo deroga per chi superi l'80% di raccolta separata nel 2026. L'Italia è lontana da questa soglia: a fronte di circa 450.000–470.000 tonnellate di Pet per bevande immesse al consumo ogni anno, la raccolta si ferma tra il 68% e il 70%. Dopo la registrazione dei partecipanti (10:00–10:30), i lavori — moderati dal Vicedirettore di Adnkronos Giorgio Rutelli — si apriranno con l'intervento di Clarissa Morawski, Ceo di Reloop Platform, sull'impatto dei sistemi di deposito cauzionale sull'economia circolare. Seguiranno Enzo Favoino, Coordinatore scientifico di A Buon Rendere, sui benefici del DRS per l'Italia, e Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability di Teha Group, che presenterà le raccomandazioni strategiche per costruire il DRS italiano. Roberto Ciccone, Senior researcher di Swg, illustrerà infine le opinioni e le aspettative degli italiani sul sistema di deposito.

Dalle 11:30 alle 12:30 la tavola rotonda istituzionale "Dalla politica all'implementazione: le condizioni per un DRS efficace" riunirà Massimo Milani, Segretario della Commissione VIII Ambiente della Camera; Silvia Roggiani, Segretario della Commissione V Bilancio della Camera; Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase); Giorgio Quagliuolo, Presidente di Corepla; Corrado Dentis, Presidente di Coripet; e Carlo Cici di Teha Group. Al termine dei lavori è previsto un pranzo informale di networking. Il Drs prevede una piccola cauzione — in Europa in genere tra 10 e 25 centesimi — restituita al consumatore quando riconsegna il contenitore vuoto presso il punto vendita. Oggi è operativo in 19 Paesi europei, con tre benefici principali: Raccolta oltre il 90% nei sistemi a regime, con una forte riduzione del littering; Riciclo di qualità "bottiglia a bottiglia" e "lattina a lattina", al posto del downcycling; Benefici per territori e comunità: meno costi di pulizia per i Comuni e nuove forme di soli-darietà. In Austria, nel 2025, le cauzioni donate dai clienti della grande distribuzione hanno superato un milione di euro. Sul fronte legislativo, sono quattro le proposte di legge depositate alla Camera: tre sono all'esame congiunto della Commissione VIII Ambiente (relatore Massimo Milani, FdI), che tra luglio e agosto 2026 ha svolto un primo ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria; una quarta, depositata dalla Lega, non è ancora stata pubblicata.

