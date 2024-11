Caltanissetta, 7 nov. (Adnkronos) - "Per 20 anni non c’è stato un solo poliziotto, nei vari processi Borsellino, che ha confermato la presenza del telefono a casa di Vincenzo Scarantino. La maggior parte lo ha negato, qualcuno non lo ricordava. Perché all’epoca c’era una sola eccezione, Rosalia Basile, la ex moglie di Scarantino". Lo ha detto il pm Maurizio Bonaccorso proseguendo la sua discussione nell'udienza preliminare sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio.