Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - "L’udienza preliminare, nonostante le modifiche della Cartabia, non ha determinato alcun reale esame del merito delle singole accuse e delle singole responsabilità. Dopo 10 anni di sottoposizione ad indagini a vario titolo, il mio assistito affronterà anche il calvario del processo, vera pena per tutti i cittadini esenti da responsabilità". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giuseppe Seminara, legale di Vincenzo Maniscaldi, uno dei 4 poliziotti rinviati a giudizio dal Gup di Caltanissetta con l'accusa di depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Maniscaldi è in aula dove ha ascoltato la decisione del gup che ha accolto la richiesta della procura.