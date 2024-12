(Adnkronos) -

Milano 5/12/2024

Diversi studi in Italia, team di professionisti altamente qualificati, garanzia decennale economica per tutto il lavoro eseguito degli impianti, controlli gratuiti. Questo è quanto offre, a prezzi contenuti, la società Dentista Sostenibile

I dati parlano chiaro: nel 2023, 4 milioni e mezzo di italiani hanno rinunciato alle cure dentistiche a causa di problemi economici. Motivo che spinge quasi 200mila persone all’anno ad andare in Albania, Croazia, Romania, Turchia o altri Paesi per curarsi i denti, in particolare per protesi, impianti e cure articolate. “Il cosiddetto “turismo dentale” è un fenomeno che coinvolge migliaia di persone – conferma il dottor Massimo Filippo Gattuso, medico chirurgo oro-maxillo facciale, docente Master universitario II liv. Università di Roma La Sapienza e direttore scientifico della società Dentista Sostenibile, che fa parte del Gruppo Stomatologico Italiano – Molti intraprendono il viaggio perché attirati dai bassi costi.”

Per cercare di arginare questo fenomeno e permettere a tutti cure implantologiche di ottima qualità ma a prezzi contenuti, nel 2017 dall’incontro tra il dottor Gattuso e Pantaleone Citriniti (che da oltre 40 anni si occupa di consulenza e sviluppo di centri odontoiatrici) è nato il Gruppo Stomatologico Italiano. L’obiettivo è quello di convenzionare in tutta Italia un gruppo di studi stomatologici odontoiatrici, ognuno con la propria struttura, partita iva, direttore sanitario e un team di professionisti altamente specializzati nei vari settori (medici, odontoiatri, oltre alla collaborazione con laboratori odontotecnici convenzionati a loro volta). Gli studi si trovano a Milano, Arese, San Donato Milanese, a Chivasso nel torinese, Seriate Bergamo, Novara, Roma, Brescia, Palermo e Catania. “Quello che contraddistingue il nostro Gruppo – spiega Massimo Filippo Gattuso – è prima di tutto la sostenibilità dei prezzi che sono pubblicati sul sito in modo trasparente e in linea con le regole deontologiche, e soprattutto il fatto che i pazienti non avranno sorprese: dopo aver effettuato la visita e tutti gli esami diagnostici, il costo che affronteranno non cambierà dal preventivo, anche se dovesse variare in corso d'opera una parte del trattamento. Per esempio tutti i piani di cura comprendono eventuali estrazioni, Tac e/o panoramica (se necessarie), e soprattutto una garanzia decennale, economica, che prevede controlli periodici, gratuiti. Perché siamo convinti che l’assistenza post intervento sia indispensabile per la buona riuscita di qualsiasi impianto dentale”.

L’assistenza per i pazienti è costante, 7 giorni su 7 tramite un numero Verde, 800 62 81 92 o servizi di messaggistica .

Ma come si possono offrire prezzi più bassi mantenendo un’alta qualità? “Prima di tutto – osserva il dottor Gattuso – le nuove tecnologie permettono l’abbattimento dei costi e realtà grandi come la nostra rete possono "strappare" prezzi più convenienti per le attrezzature, per il materiale e per gli impianti che, tengo a precisare, sono di una nota marca italiana che viene comunicata immediatamente ai pazienti; ogni studio, inoltre, è di proprietà e risparmia i costi dell’affitto. È ubicato in appartamenti che non fanno parte di centri commerciali che, inevitabilmente, farebbero lievitare i costi fissi come affitto e spese ma non rinunciamo alle più moderne tecnologie come la Tac, scanner etc”.

“L’aspetto più importante - continua il dottor Gattuso - è la nostra filosofia etica: i medici e i professionisti che decidono di aderire al progetto rinunciano spontaneamente ad una parte di marginalità del proprio lavoro per far sì che un numero maggiore di persone possa permettersi gli impianti dentali”.

“Anche l’accoglienza è centrale nei nostri studi – conclude Pantaleone Citriniti, Project Manager e Direttore Amministrativo – vogliamo che i nostri pazienti trovino un clima ospitale e spieghiamo tutto con calma e trasparenza; a ciascuno regaliamo una rivista di 32 pagine con la presentazione della società, degli obiettivi e dei nostri lavori. A chi arriva da lontano, inoltre, offriamo l’albergo per riposarsi e ripartire poi tranquillo”.

