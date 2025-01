L'API di DeepL offre ora traduzioni di qualità superiore e nuovi strumenti di scrittura. Le aziende possono così incorporare l'IA linguistica nei propri flussi di lavoro per migliorare la comunicazione e accelerare la crescita.

COLONIA, Germania, 28 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale dell'IA linguistica, annuncia oggi l'espansione della sua API con due nuove funzionalità importanti: il modello linguistico di ultima generazione e l'accesso a DeepL Write. Il modello di nuova generazione fornisce traduzioni più precise, mentre l'introduzione di DeepL Write sull'API agevola l'accesso allo strumento di scrittura assistita, con suggerimenti grammaticali, correzioni ortografiche e molto altro. Queste innovazioni forniscono alla crescente rete di clienti dell'API di DeepL una suite di strumenti di IA linguistica ancora più completa per migliorare la comunicazione, aumentare l'efficienza e risparmiare sui costi.



"Espandere l'API sia con traduzioni alimentate da un LLM di ultima generazione sia con funzioni di scrittura avanzate rappresenta un traguardo importante per DeepL. Continuiamo ad abbattere le barriere linguistiche per aziende e imprese in tutto il mondo, offrendo i mezzi per crescere più velocemente in nuovi mercati" afferma Sebastian Enderlein, direttore tecnico di DeepL. "La sua versatilità e facilità d'uso hanno reso l'API una delle soluzioni più popolari di DeepL. È diventata fondamentale per le aziende che vogliono automatizzare i processi linguistici, aumentando qualità ed efficienza. Grazie all'API di DeepL le aziende possono integrare i nostri strumenti di IA linguistica direttamente nelle loro applicazioni interne ed esterne (come i flussi di lavoro via e-mail e le piattaforme di e-commerce) per superare sfide linguistiche che vanno dalla localizzazione dei contenuti alla revisione dei testi. L'API rispetta inoltre i rigorosi standard di sicurezza di livello enterprise che ci contraddistinguono, garanzia della protezione dei dati sensibili".

Deutsche Bahn, Weglot, Panasonic Connect, 24Translate e Alza sono solo alcuni esempi delle imprese leader nei settori più disparati che si affidano all'API di DeepL. Grazie all'accesso programmatico all'IA linguistica specializzata di DeepL, queste e altre aziende possono sfruttare su siti web e applicazioni interne ed esterne una tecnologia di traduzione e scrittura rinomata a livello mondiale per sicurezza e qualità.

Con gli ultimi aggiornamenti l'API di DeepL offre nuove funzionalità e vantaggi:

"Quando io e il mio team ci stavamo preparando a espanderci su larga scala [...] abbiamo scelto l'API di DeepL: è stata un'ottima decisione. Non abbiamo avuto difficoltà a cambiare sistema e abbiamo subito notato l'impatto positivo. I nostri revisori sono diventati più produttivi e abbiamo risparmiato migliaia di euro in costi operativi mensili. L'API di DeepL è stata essenziale per portare il nostro e-commerce sulla scena mondiale, garantendo efficienza e risparmio" dichiara Jakub Kalina, capo del team di localizzazione di Alza.

Al momento il modello di ultima generazione sull'API di DeepL supporta solo l'inglese, il tedesco, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato, ma presto verranno aggiunte anche altre lingue. L'API di DeepL Write è disponibile in italiano, inglese (americano e britannico), tedesco, spagnolo, francese e portoghese (brasiliano ed europeo). Con un piano DeepL API Pro i dati degli utenti sono inoltre tutelati con elevati standard di sicurezza e conformità. Inoltre, nessuna traduzione effettuata con DeepL API Pro viene mai utilizzata per addestrare i modelli linguistici.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

