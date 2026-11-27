

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "In InfoCamere, la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale, intelligenza artificiale e dati vanno di pari passo ogni giorno nelle cose che facciamo. Dal nostro punto di vista il dato, soprattutto il dato di qualità, è quello che serve oggi per alimentare l’Ai. Non ci servono più dati, ce ne sono anche troppi. Il tema è che, a fare la differenza, sempre di più è la qualità di quello che si mette a disposizione dell’intelligenza artificiale". Lo afferma Carlo De Vincentiis, capo ufficio stampa InfoCamere, intervenendo a Roma all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

"Da alcuni anni InfoCamere si è impegnata sul tema della qualità ed è al momento l’unico ente, nel perimetro pubblico italiano, ad avere ottenuto una specifica certificazione per il principale database che gestisce, il Registro delle Imprese - spiega De Vincentiis – L’auspicio è che siano più pubbliche amministrazioni a entrare in questa prospettiva, perché ci rendiamo conto che quello che noi forniamo agli utenti, e in questo caso l’utente è l’intelligenza artificiale, deve essere un dato certificato. Una recente indagine che abbiamo realizzato ci ha consentito di contare 18.500 imprese che hanno inserito nell’oggetto sociale il tema dell’intelligenza artificiale. La metà sono nate negli ultimi cinque anni, il 93% sono micro imprese e hanno dei risultati nei loro bilanci che già adesso fanno capire quanto è importante il tema dell’Ai per le imprese".

La grande sfida "è mettere nelle condizioni gli imprenditori di utilizzare uno smartphone per dialogare con la pubblica amministrazione, non solo per farsi riconoscere, ma anche per gestire i propri dati - conclude De Vincentiis - Attraverso un’app semplice e sicura come ‘impresa italia’ e sfruttando quello che già la tecnologia consente di fare, valorizzando la PDND. L’autocertificazione, per esempio, si può superare in questo modo: è uno degli esempi su cui abbiamo lavorato".

