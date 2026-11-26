

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Fra qualche minuto non sarò più qui e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire". Comincia con queste parole il testamento morale di Giovanni De Gennaro, otto pagine scritte a mano il 20 novembre, alla vigilia della morte. L'ex capo della Polizia, trovato senza vita il giorno successivo nella sua tenuta maremmana di Fonteblanda in località Querciolaie, affida a una lunga lettera la propria difesa dalle accuse, la spiegazione della vicenda dell'hard disk cercato dagli investigatori e una ricostruzione della sua carriera al servizio dello Stato. Il contenuto del documento è stato pubblicato dal 'Corriere della Sera'.

Si tratta di uno dei manoscritti autografi sequestrati dalla Procura di Grosseto, che la procuratrice Maria Navarro, come riporta l'Adnkronos, consegnerà in originale alla famiglia di De Gennaro, in qualità di eredi, che poi decideranno sulla loro eventuale divulgazione all'opinione pubblica.

"Questo è il mio testamento morale", è l’incipit del messaggio chiuso in una busta, insieme all'hard disk cercato durante le perquisizioni dalla procura di Caltanissetta, indirizzata "a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica". Il riferimento principale è al supporto informatico che gli investigatori cercavano da tempo nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta, nella quale l'ex prefetto era indagato per depistaggio aggravato dal favoreggiamento alla mafia e agli stragisti occulti nella vicenda della strage di via D'Amelio, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

"Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano", scrive, precisando che "non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze". De Gennaro invita chi entrerà in possesso dei documenti a esaminarli con attenzione, ma senza pregiudizi. La sua riservatezza, spiega, non sarebbe stata finalizzata a nascondere informazioni compromettenti, ma a impedire che il materiale fosse acquisito da persone che non riteneva in grado di valutarlo correttamente.

L'ex capo della Polizia ricostruisce quindi la storia dell'archivio. In passato aveva accumulato decine di faldoni con documenti relativi alla propria attività professionale. Con il passare degli anni, anche gli spostamenti di quella mole di carte erano diventati difficoltosi. Da qui la decisione di digitalizzare tutto, con l'aiuto della segretaria. Successivamente, temendo che l'operazione potesse aver comportato la dispersione di parte dei contenuti, aveva trasferito i documenti sull'hard disk con "l'aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo" ma ha conservato anche le carte "coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene". Non fidandosi completamente del risultato, aveva però conservato anche il vecchio supporto, coinvolgendo un amico a cui era legato. Una circostanza che ha assunto rilievo nell'indagine: l'uomo è infatti tra le persone coinvolte nell'inchiesta per la custodia della documentazione.

"Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto", ribadisce De Gennaro, spiegando che l'intenzione era conservare un archivio personale, utile anche "in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia". Nel testo richiama anche la riapertura delle indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto nel 1975, per sottolineare come in Italia si possano cercare prove anche a distanza di molti decenni.

La parte centrale della lettera è dedicata alla difesa della propria condotta professionale e istituzionale. "Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria", scrive. E aggiunge: "Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno".

De Gennaro non esclude di aver commesso errori durante la sua lunga carriera, ma ne rivendica la natura, sostenendo che non siano mai stati dettati da interessi personali. "Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato - prosegue De Gennaro - Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli". In risposta a chi ha sostenuto che è stato un uomo di potere attaccato a poltrone e incarichi, chiama a testimoniare quattro ex capi di governo e un ex sottosegretario a Palazzo Chigi ai tempi di Berlusconi.

Per dimostrare di non aver mai cercato incarichi e poltrone, chiama in causa alcuni protagonisti della politica italiana. "Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica"; "Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink".

Nel documento torna anche alla fine della sua esperienza alla guida della Polizia, nel 2007. "Sono stato licenziato dall'incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l'accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta tv", scrive. Cita inoltre Giuliano Amato, allora ministro dell'Interno, sostenendo di avergli chiesto soltanto di poter continuare a svolgere la propria funzione di prefetto in una qualsiasi città.

La conclusione è netta: "Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me". L'ex prefetto sostiene invece di essersi sempre speso per gli altri. "In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto", afferma, invitando a cercare le persone che potrebbero testimoniare il suo impegno.

Un rammarico riguarda la famiglia: "Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi". Ai familiari, precisa il Corriere della Sera, sarebbe stata riservata un'altra lettera, distinta dal documento destinato agli inquirenti e alla pubblicazione.

Un altro passaggio è dedicato alle persone finite nell'inchiesta o comunque citate negli atti giudiziari per i rapporti con lui. De Gennaro rivendica di non aver mai tradito la fiducia di chi gliel'aveva accordata e di non aver mai tradito l'amicizia. Poi aggiunge: "Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando". Nelle ultime righe torna il tema delle accuse e della propria immagine pubblica. L'ex capo della Polizia si dice travolto da una "valanga di falsità" e affida allo scritto l'auspicio che la sua versione dei fatti possa essere riconosciuta: "Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità". La lettera si chiude con una formula solenne, la stessa utilizzata per anni negli atti ufficiali firmati durante la carriera nelle istituzioni: "In fede, Gianni De Gennaro".

