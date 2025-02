Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "In Europa abbiamo già visto cosa succede quando in uno Stato membro non si rispettano i diritti di dissenso e di protesta, come in Ungheria. Oggi, invece di fare tutto il possibile per evitare che ciò si ripeta, in Italia vediamo un altro Stato membro che va incontro ai medesimi rischi a causa di un provvedimento liberticida ed autoritario". Così l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi intervenendo alla conferenza stampa sul Ddl Sicurezza degli eurodeputati ed eurodeputate di Avs insieme ad Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e una delegazione della Rete Nazionale No Ddl Sicurezza - A Pieno Regime.

"L’Italia non è sola - ha aggiunto Scuderi - e noi dobbiamo far sì che l’Europa rimanga al nostro fianco, quella stessa Europa che deve continuare a tutelare la democrazia, le libertà e i diritti fondamentali. Questi sono anche i valori fondamentali che hanno portato alla fondazione dell'Ue e questa è l’Ue di cui vogliamo parlare oggi”, conclude.