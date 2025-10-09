

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E’ stato approvato questa mattina nella commissione Attività produttive del Senato un articolo proposto dalla Lega al Ddl semplificazione che introduce importanti modifiche all'uso della denominazione 'artigianato'. Una norma che da un lato semplifica le procedure di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e al tempo stesso fornisce una maggiore chiarezza giuridica. Vengono infatti vietate denominazioni ingannevoli che richiamano l'artigianato per imprese non iscritte all'Albo e che non producono direttamente i prodotti. Sono previste sanzioni amministrative da 25.000 euro per ogni violazione". Così i componenti Lega della commissione Attività produttive, Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Gianluca Cantalamessa, relatore, e Mara Bizzotto.

"Si tratta di una misura di buonsenso che va nella direzione della tutela dei consumatori nonché delle reali imprese artigiane che sono una vera e propria ricchezza del nostro tessuto economico e della nostra produzione nazionale d’eccellenza, riconosciuta anche fuori i confini nazionali", concludono.

