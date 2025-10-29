

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “L’introduzione della valutazione dell’impatto generazionale è un fatto positivo perché è uno strumento che riteniamo possa rappresentare un passaggio di maturità della nostra democrazia nella piena attuazione di quel principio costituzionalmente riconosciuto. È un tema che ha visto questo i partiti uniti, nella sede della commissione che presiedo sulla transizione demografica, nel chiedere l’introduzione di un principio sull'impatto demografico nella nuova legge di contabilità che tutti insieme stiamo scrivendo, appunto con una valutazione positiva sia da parte del governo che dalla maggioranza”. Così la presidente di Azione, Elena Bonetti, intervenendo alla Camera sul ddl semplificazioni.

“Una effettiva semplificazione normativa che ha lo scopo chiaro e definito di rendere più efficace e più efficiente l'azione di governo non può che trovare un plauso di corrispondenza anche da parte del Parlamento, al di là dei posizionamenti politici di una o dell'altra parte. La semplificazione, se diventa capacità di concretizzare la forma democratica e di governo a favore dei cittadini del Paese, non può che essere vista come qualcosa di positivo”, conclude.

