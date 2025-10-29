

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il Partito democratico voterà contro questo provvedimento non perché contestiamo l’esigenza di semplificazione che, anzi, riteniamo auspicabile e necessaria. Ma questo Ddl trasforma la semplificazione da strumento di chiarezza e accessibilità a veicolo di accentramento e opacità normativa, attraverso norme che conferiscono deleghe in bianco al governo su tantissime materie e riducono il Parlamento a mero organo di ratifica". Così la vicepresidente del gruppo Dem alla Camera, Simona Bonafè, intervenendo in Aula per annunciare il voto contrario del Pd al Ddl Semplificazioni.

"Un provvedimento, dunque, con una concezione verticistica e procedurale, per giunta a invarianza di bilancio, che non risolve problemi, non accelera processi, non dà risposte. Non si chiama allora semplificazione, ma presa in giro. C’è solo l’articolo 4 che va nella giusta direzione, quello sulla istituzione della valutazione di impatto generazionale, perché manda un segnale chiaro: il Parlamento si assume la responsabilità di considerare le conseguenze sociali e ambientali delle proprie leggi per chi verrà dopo di noi. Purtroppo però questa legge, dietro il nobile obiettivo della semplificazione, nasconde tutt’altro: una deregolamentazione senza benefici reali", conclude.

