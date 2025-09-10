

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del ddl Montagna. D’ora in avanti ci sarà più attenzione alle esigenze dei territori veramente montani: previsti investimenti ad hoc, con uno stanziamento di 200 milioni, misure per il ripopolamento e per garantire servizi fondamentali come la sanità e la scuola, tutele economiche e ambientali. Con questa legge si riconoscono, finalmente, le realtà montane come strategiche per il Paese e ringraziamo il lavoro del ministro Calderoli, della Lega al governo, per averlo reso possibile”. Così Alberto Stefani, vicesegretario federale della Lega e segretario della Liga Veneta.

