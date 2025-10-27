

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Come sempre, c'è chi lavora solo per diffondere fake news. A quanto pare la sinistra è a favore delle tariffe selvagge che ingannano il consumatore. Noi invece siamo per la trasparenza. Il mio emendamento al ddl Concorrenza che riguarda l'indicizzazione all'inflazione delle tariffe telefoniche non 'taglieggia' e non penalizza nessuno. Al contrario, garantisce certezza e trasparenza nei rapporti contrattuali". Così il senatore di Forza Italia Antonio Trevisi.

"Quotidianamente - prosegue - milioni di utenti vedono cambiare la propria tariffa telefonica all'improvviso, spesso dopo aver sottoscritto delle 'tariffe civetta' a prezzi iniziali bassissimi, che poi diventano molto più onerose dopo pochi mesi. Con questo emendamento puntiamo a evitare fenomeni come questo, prevedendo che possano esserci aumenti annuali, legati all'inflazione, di cui gli utenti devono essere adeguatamente informati".

"E comunque affidando all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la possibilità di prevedere delle tutele per le fasce di utenza più deboli. Non solo, ma vengono espressamente vietate modifiche unilaterali arbitrarie da parte degli operatori. Va peraltro ricordato che il settore delle telecomunicazioni ha particolarmente sofferto gli effetti dell'inflazione. Parliamo di un comparto che dà lavoro a 42mila persone e che è strategico per il Paese", conclude.

