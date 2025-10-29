

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il disegno di legge sulla concorrenza rappresenta un passo avanti per verso un'Italia più competitiva e capace di rispondere alle sfide del mercato globale. Un provvedimento che si inserisce nel solco tracciato dal governo fin dal suo insediamento, rivolto a modernizzare l'economia, semplificare le procedure e liberare risorse ed energie positive nel nostro Paese. La concorrenza è un principio cardine della visione di Forza Italia: favorisce la crescita, stimola l’innovazione e premia il merito. Questo ddl si muove in questa direzione". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani intervenendo in Aula sul ddl concorrenza.

"I dati e le analisi dell’Autorità garante della concorrenza dimostrano chiaramente i benefici delle liberalizzazioni per produttività e prezzi, e questo disegno di legge si muove nella stessa direzione. Il testo interviene in settori chiave con l’obiettivo di rendere i mercati più trasparenti, competitivi ed efficienti. Inoltre, risponde agli impegni del Pnrr e agli obiettivi europei di crescita. Pur consapevoli che restano margini di miglioramento e che alcune categorie di piccole e medie imprese meritano ulteriore attenzione, considero questo provvedimento un passo avanti concreto verso un’Italia più competitiva, moderna e attrattiva", conclude.

