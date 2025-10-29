

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “La legge annuale sulla concorrenza e sul mercato è un provvedimento che rappresenta un ulteriore passo in avanti che il governo Meloni ha messo in campo per tutelare appunto la concorrenza e il libero mercato. Si tratta di una legge che traccia le linee fondamentali per una corretta concorrenza e per favorire la crescita del mercato, in cui vengono anche stanziati 250 milioni per la ricerca e il cui obiettivo finale, nonostante le critiche dell’opposizione, è quello di consentire lo sviluppo della nostra Nazione e la crescita del Pil”. Così in aula il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, componente la commissione Industria a Palazzo Madama.

