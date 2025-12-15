

Roma,m 15 dic. (Adnkronos) - Venerdì prossimo, 19 dicembre, al Senato alle 15 e 30 verrà presentato in una conferenza stampa alla Sala 'Caduti di Nassirya' l'archivio digitale di Nuova Politica, la rivista dei giovani della Democrazia Cristiana. L'archivio riguarda gli ultimi anni della storia della Dc, dal 1984 al 1992. 'La quinta generazione della Dc', come si legge nell'invito all'evento che è stato promosso da Dario Franceschini e Roberto di Giovan Paolo, entrambi ex-direttori della rivista, il primo dal 1984 e il secondo dal 1988. Alla conferenza stampa interverranno altri dirigenti di giovani della Dc di quegli anni come Renzo Lusetti, Mauro Fabri, Luca Danese, Simone Guerrini e Francesco Sanna.

