

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non è una riunione dei combattenti-reduci", mette in chiaro con ironia Roberto Di Giovan Paolo, ex senatore del Pd, oggi alla presentazione dell'archivio della rivista dei giovani Dc, 'Nuova Politica', che è stato digitalizzato e sarà visibile su un sito web. In platea nella sala Nassirya al Senato diversi protagonisti della giovanile democristiana degli anni '80, da Renzo Lusetti a Mauro Fabris. Una 'rimpatriata' a cui si è affacciata anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, reduce da una conferenza stampa sulla manovra a palazzo Madama.

L'archivio si intreccia con gli ultimi anni della storia della Dc, dal 1984 al 1992. 'La quinta generazione della Dc', come si legge nel titolo dell'evento che è stato promosso da Dario Franceschini e Roberto di Giovan Paolo, entrambi ex-direttori della rivista, il primo dal 1984 e il secondo dal 1988. "Della rivista Nuova Politica non se ne trovava traccia sul web, nemmeno su Wikipedia", dice Franceschini. Di qui l'iniziativa per l'archivio digitale. "Eppure -continua il dirigente dem- in quel mensile hanno cominciato a scrivere diverse persone che poi hanno fatto molta strada. Fu un'esperienza all'avanguardia".

Franceschini racconta che la giovanile della Dc non aveva più una sua rivista da almeno 20 anni "e a quei tempi le riviste erano luoghi di riflessione. Così decidemmo di mettere su la rivista. Partimmo da zero. Si trattava di trovare soldi e pubblicità. Per la pubblicità usammo molti sotterfugi ma ormai sono cose cadute in prescrizione... Sugli abbonamenti ci inventammo di mettere ogni mese l'elenco dei parlamentari Dc che ci aveva fatto la sottoscrizione, così chi non trovava il suo nome faceva brutta figura e pagava". Franceschini ricorda i le interviste, le riflessione e le prese di posizioni attorno a nodi delicati della Prima Repubblica. “Ricordo un’intervista ai Br pentiti, a Zaccagnini. Che tutto questo sia reperibile e consultabile sulla rete è un passo molto importante".



