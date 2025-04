Verona, 7 apr. (Adnkronos) - “Bisogna lavorare a schiena dritta, senza posizioni arrendevoli verso gli Usa. Non condividiamo la scelta dei dazi e stiamo lavorando per individuare la miglior strategia possibile per tutelare nostri interessi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, collegato da Bruxelles in conferenza stampa al Vinitaly a Verona. Rispetto al settore agricolo, “è probabile che venga deciso, dal Consiglio, di scongelare una vecchia lista di prodotti americani da sanzionare con un aumento dei dazi. Noi però abbiamo fatto le nostre proposte perché non ci siano danni”, escludendo ad esempio il whisky perché comporterebbe “dazi più forti sul vino”. Tecnicamente, “la lista sarà decisa tra stasera e domani mattina”, ha spiegato Tajani, affermando che “se fosse dipeso da me avrei rinviato ma non intralceremo il lavoro della Commissione perché c’è grande unità ed è importantissima per una trattativa a schiena dritta”.