Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Trump è così, lo sappiamo, bisogna imparare a conoscerlo, per quanto riguarda le politiche commerciali essendo lui un negoziatore alla fine noi europei troveremo un accordo come lo hanno trovato i cinesi, i canadesi e i messicani". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo.

"Noi abbiamo tempo fino al 9 luglio per concludere un accordo -ha aggiunto il titolare della Farnesina- c'è ancora tempo, la trattativa va avanti, il commissario Sefcovic che tratta in nome e per contro dell'Unione europea è un abile negoziatore e io sono moderatamente ottimista. L'obiettivo dovrebbe essere zero dazi e un grande mercato libero Europa, Messico, Stati Uniti, Canada. Vediamo a che punto si potrà arrivare, potrebbero essere tariffe al 10 per cento. È ovvio che noi dobbiamo comprare più dagli Stati Uniti per riequilibrare la bilancia commerciale, dobbiamo investire più negli Stati Uniti".