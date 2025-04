Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'unica cosa su cui questa maggioranza è d'accordo è abbassare la testa sui dazi di Trump. Lo trovo assurdo in uno dei Paesi che pagherebbe di più" i dazi americani. "Pur di non entrare in contrasto con Trump, Meloni non ha il coraggio di criticarlo e critica invece l'Europa che sta cercando insieme di capire come reagire ai dazi. E poi Tajani dice che bisogna comprare di più americano: una specie di sindrome di Stoccolma". Lo dice Elly Schlein oggi all'Arinox, gruppo Arvedi, a Genova.