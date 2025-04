Roma, 10 apr (Adnkronos) - "Sui dazi adesso c'è da reagire insieme compatti. Ma attenzione al gioco delle tre carte del governo, che sta rimodulando risorse del Pnnr e per la coesione: non sottraiamo risorse al Sud e alla coesione". Lo ha detto Elly Schlein a margine degli incontri al Nazareno con Confindustria e le parti sociali.

"Il governo spagnolo ha messo in campo 14 miliardi, più della metà nuove risorse. Noi siamo disponibili a interloquire con il governo su proposte concrete, anche per questo facciamo ciò che il governo non ha fatto, sentire le imprese ma anche il sindacati", ha aggiunto la segretaria del Pd.