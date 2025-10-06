

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - “La resa del Governo Meloni ai dazi applicati dall'amministrazione Trump, come era ampiamente prevedibile, sta danneggiando il sistema produttivo del nostro Paese, come si è visto con il dato delle esportazioni verso gli Stati Uniti crollate del 21% ad agosto. Ai dazi al 15% con l’UE, Trump aggiunge la minaccia di dazi del 107% dal 2026 sulle esportazioni di pasta italiana verso gli Stati uniti, un altro pezzo fondamentale del made in Italy che rischia di essere duramente colpito". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"È evidente l’obiettivo di Trump di spingere alla delocalizzazione le nostre produzioni, come annunciato oggi da La Molisana con la disponibilità ad aprire uno stabilimento negli Usa. Questo determinerà un ulteriore impoverimento industriale per il nostro Paese e gravi rischi occupazionali. Chissà se anche stavolta Meloni sceglierà il silenzio di fronte al ricatto di Trump verso le nostre imprese per spostarle negli USA. Insomma un'altra prova del finto patriottismo del governo Meloni, che anziché difendere gli interessi industriali e occupazionali italiani preferisce difendere le sue amicizie politiche e ideologiche".

"E dopo aver minimizzato e sottovalutato per mesi gli effetti dei dazi americani il governo Meloni ad oggi non ha ancora proposto alcuna misura per sostenere la domanda interna e le imprese. Si diano una mossa".

