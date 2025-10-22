

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non ha mai parlato di dazi in 45 minuti di relazione. Una rimozione freudiana. Avete minimizzato per mesi e ancora oggi non avete chiarito come sosterrete le imprese e i lavoratori di fronte ai danni dei dazi. Confindustria parla di almeno 20 miliardi di export in meno l'anno prossimo, di posti di lavoro a rischio, delocalizzazioni". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

"Per tutto il suo intervento mi ha colpito, non ha mai citato gli investimenti comuni europei che sono indispensabili anche per il rilancio della manifattura italiana, oltre che per l'autonomia strategica europea. Lei sa bene che i dati dell'occupazione e anche la riduzione del debito che rivendica non ci sarebbero se non ci fosse stato il Pnrr che nemmeno avevate votato. Perché non batterci per portarlo avanti a altri investimenti comuni europei? Questa battaglia non la state facendo perché siete ideologici, perché non volete urtare Orban ma ne ha bisogno la manifattura italiana".

