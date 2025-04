Roma, 8 apr (Adnkronos) - Sui dazi "abbiamo chiesto alla Premier di venire in Aula ma proprio non ce la fa: quando è in difficoltà preferisce rifugiarsi sui social. Meloni, da brava influencer, cerca solo di far passare il messaggio che quando andrà da Trump lei risolverà tutti i problemi. Sa infatti che un accordo alla fine ci sarà. E prova a far credere che sia merito suo. È il solito metodo che chi ha letto l’Influencer conosce alla perfezione: peccato che sia tutta propaganda e non ci sia sostanza". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.